Schwerdonnerstag in Wissen
Wenn Jecken und Dreigestirn das Rathaus übernehmen
Im Handumdrehen hatte das Wissener Dreigestirn den Rathausschlüssel an sich genommen.
Elmar Hering

Der Schwerdonnerstag, auch Weiberfastnacht genannt, markiert den Übergang vom Sitzungs- zum Straßenkarneval. Vielerorts werden dabei die Rathäuser gestürmt, und die Narren übernehmen symbolisch die Regentschaft. So auch in Wissen.

Letztmals vor dem Umzug ins neue Gebäude trafen sich am Schwerdonnerstag die Wissener Karnevalsfreunde vor dem alten Rathaus und feierten eine muntere Altweiberparty. Diese bot den Rahmen für die traditionelle Rathausstürmung durch die Karnevalsgesellschaft (KG) Wissen, die wieder mit sämtlichen Abteilungen und in großer Zahl vertreten war.

