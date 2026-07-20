Fan aus Birken-Honigsessen
Wenn in Fernost ein Motorrad-Traum in Erfüllung geht
Nach seiner Rückkehr aus Japan hat Burkhardt Brühl viel zu erzählen. Der Birken-Honigsessener erfüllte sich mit dem Besuch des M
Nach seiner Rückkehr aus Japan hat Burkhardt Brühl viel zu erzählen. Der Birken-Honigsessener erfüllte sich mit dem Besuch des Motorradrennens in Suzuka einen Traum.
Elmar Hering

Was gönnt man sich zum Renteneintritt? Burkhardt Brühl aus Birken-Honigsessen musste nicht lange überlegen – und erfüllte sich einen motorsportlichen Traum in Fernost.

Lesezeit 2 Minuten
Für einen echten Fan ist kein Weg zu weit – knapp 9400 Kilometer Luftlinie liegen zwischen seinem Heimatort Birken-Honigsessen und dem japanischen Rennsport-Mekka Suzuka. Für Zweiradenthusiast Burkhardt Brühl hat sich ein großer Traum erfüllt.Als Begleiter des Amateur-Rennsportteams Motobox Kremer Racing aus dem Rhein-Lahn-Kreis, dem er seit einigen Jahren eng verbunden ist, hatte Brühl die Gelegenheit, hautnah beim berühmten ...
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