Fan aus Birken-Honigsessen Wenn in Fernost ein Motorrad-Traum in Erfüllung geht Elmar Hering 20.07.2026, 14:00 Uhr

i Nach seiner Rückkehr aus Japan hat Burkhardt Brühl viel zu erzählen. Der Birken-Honigsessener erfüllte sich mit dem Besuch des Motorradrennens in Suzuka einen Traum. Elmar Hering

Was gönnt man sich zum Renteneintritt? Burkhardt Brühl aus Birken-Honigsessen musste nicht lange überlegen – und erfüllte sich einen motorsportlichen Traum in Fernost.

Für einen echten Fan ist kein Weg zu weit – knapp 9400 Kilometer Luftlinie liegen zwischen seinem Heimatort Birken-Honigsessen und dem japanischen Rennsport-Mekka Suzuka. Für Zweiradenthusiast Burkhardt Brühl hat sich ein großer Traum erfüllt.Als Begleiter des Amateur-Rennsportteams Motobox Kremer Racing aus dem Rhein-Lahn-Kreis, dem er seit einigen Jahren eng verbunden ist, hatte Brühl die Gelegenheit, hautnah beim berühmten ...







Artikel teilen

Artikel teilen