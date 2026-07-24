Angst bei Friesenhagen Wenn im Wald plötzlich ein Mann ans Auto herantritt Johannes Mario Löhr 24.07.2026, 17:45 Uhr

i Wie es sich anfühlt, wenn auf einer Waldstraße an einem dunklen Januartag plötzlich ein fremder Mann an der eigenen Autotür steht, davon hat eine Zeugin nun eindrücklich am Amtsgericht Betzdorf berichtet. Thomas Leurs

Wie es sich anfühlt, wenn auf einer Waldstraße an einem dunklen Januartag plötzlich ein fremder Mann an der eigenen Autotür steht, davon hat eine Zeugin nun eindrücklich am Amtsgericht Betzdorf berichtet. Die Details und Hintergründe lesen Sie hier.

Am Betzdorfer Amtsgericht ist ein 39-jähriger Mann wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt worden. Richterin Jung sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte auf einer Straße im Wald bei Friesenhagen gedrängelt, eine 33-jährige Frau riskant überholt und dann auch noch die Straße für sie blockiert hatte.







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