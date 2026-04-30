Mehr als 50 Jahre sind seit der ersten Hochphase der britischen Rockband Genesis vergangen. Bis heute hat diese unvergängliche Musik viele Freunde. Und zwar nicht nur in der Graue-Schläfen-Fraktion, wie ein Tributekonzert in Wissen zeigte.
Lesezeit 2 Minuten
Wie exzellent eine der führenden europäischen Genesis-Tributebands auf den Spuren der britischen Prog-Rocker wandelt, das konnten Fans schon vor gut einem Jahr im Kulturwerk erleben. Jetzt gastierte die italienische Formation The Watch erneut an der Sieg und nahm das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die erste Hälfte der 1970er-Jahre.