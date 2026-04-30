Live in Wissen Wenn im Kulturwerk eine surreale Story erblüht Elmar Hering 30.04.2026, 17:30 Uhr

i Zum zweiten Mal waren The Watch im Kulturwerk zu Gast: für Genesis-Fans erneut ein großes Vergnügen. Elmar Hering

Mehr als 50 Jahre sind seit der ersten Hochphase der britischen Rockband Genesis vergangen. Bis heute hat diese unvergängliche Musik viele Freunde. Und zwar nicht nur in der Graue-Schläfen-Fraktion, wie ein Tributekonzert in Wissen zeigte.

Wie exzellent eine der führenden europäischen Genesis-Tributebands auf den Spuren der britischen Prog-Rocker wandelt, das konnten Fans schon vor gut einem Jahr im Kulturwerk erleben. Jetzt gastierte die italienische Formation The Watch erneut an der Sieg und nahm das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die erste Hälfte der 1970er-Jahre.







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