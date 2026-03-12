Stalking kommt auch im Westerwald vor. Die Täter gehen dabei teils extrem perfide vor. Den Psycho-Terror, den die Opfer aushalten müssen, kann man sich kaum vorstellen. Ein Opferhelfer des Weißen Rings hat unserer Zeitung Details berichtet.
Wenn eine Person eine andere permanent verfolgt, ihr auflauert oder sie penetrant belästigt, so spricht man von Nachstellung oder Stalking. Es handelt sich um eine Straftat nach Paragraf 238 des Strafgesetzbuches, die Täter müssen – je nach Schwere des Vorgehens – mit satten Geld- aber auch Freiheitsstrafen rechnen.