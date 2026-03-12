Stalking im Westerwald
Wenn im Auge des Teddys eine Kamera steckt
Stalking ist auch im Westerwald ein Problem. Das hat unserer Zeitung der ehrenamtliche Opferschützer Dieter Lichtenthäler vom Weißen Ring Altenkirchen berichtet.
Angelika Warmuth/dpa

Stalking kommt auch im Westerwald vor. Die Täter gehen dabei teils extrem perfide vor. Den Psycho-Terror, den die Opfer aushalten müssen, kann man sich kaum vorstellen. Ein Opferhelfer des Weißen Rings hat unserer Zeitung Details berichtet.

Wenn eine Person eine andere permanent verfolgt, ihr auflauert oder sie penetrant belästigt, so spricht man von Nachstellung oder Stalking. Es handelt sich um eine Straftat nach Paragraf 238 des Strafgesetzbuches, die Täter müssen – je nach Schwere des Vorgehens – mit satten Geld- aber auch Freiheitsstrafen rechnen.

