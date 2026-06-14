Wenn gutgläubigen Menschen (online) von Betrügern Liebesbeziehungen vorgespielt werden, damit die Opfer finanziell ausgebeutet werden können, heißt das „Love-Scamming“. Ein mutmaßlicher Betrugsfall aus Betzdorf erinnert teilweise an diese Masche.
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Eine Betzdorfer Seniorin hat in den vergangenen Monaten 5200 Euro an einen jungen Syrer überwiesen – die Polizei geht derzeit von einem klassischen Betrugsfall aus. Die Töchter des Opfers indes hatte das Szenario – allerdings einzig auf Vermutungen basierend – ihrerseits für eine Art Liebesbetrug gehalten.