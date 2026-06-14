Was ist „Love-Scamming“?
Wenn Gefühle vorgegaukelt werden, um Opfer abzuzocken
Wenn gutgläubigen Menschen (online) von Betrügern romantische Beziehungen vorgespielt werden, damit die Opfer finanziell ausgebe
Wenn gutgläubigen Menschen (online) von Betrügern romantische Beziehungen vorgespielt werden, damit die Opfer finanziell ausgebeutet werden können, so nennt man das „Love-Scamming“. Ein aktueller mutmaßlicher Betrugsfall aus Betzdorf erinnert teilweise an diese Masche. (Symbolfoto)
Sebastian Gollnow/dpa

Wenn gutgläubigen Menschen (online) von Betrügern Liebesbeziehungen vorgespielt werden, damit die Opfer finanziell ausgebeutet werden können, heißt das „Love-Scamming“. Ein mutmaßlicher Betrugsfall aus Betzdorf erinnert teilweise an diese Masche.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Betzdorfer Seniorin hat in den vergangenen Monaten 5200 Euro an einen jungen Syrer überwiesen – die Polizei geht derzeit von einem klassischen Betrugsfall aus. Die Töchter des Opfers indes hatte das Szenario – allerdings einzig auf Vermutungen basierend – ihrerseits für eine Art Liebesbetrug gehalten.

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