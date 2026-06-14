Was ist „Love-Scamming“? Wenn Gefühle vorgegaukelt werden, um Opfer abzuzocken Johannes Mario Löhr 14.06.2026, 15:00 Uhr

i Wenn gutgläubigen Menschen (online) von Betrügern romantische Beziehungen vorgespielt werden, damit die Opfer finanziell ausgebeutet werden können, so nennt man das „Love-Scamming“. Ein aktueller mutmaßlicher Betrugsfall aus Betzdorf erinnert teilweise an diese Masche. (Symbolfoto) Sebastian Gollnow/dpa

Wenn gutgläubigen Menschen (online) von Betrügern Liebesbeziehungen vorgespielt werden, damit die Opfer finanziell ausgebeutet werden können, heißt das „Love-Scamming“. Ein mutmaßlicher Betrugsfall aus Betzdorf erinnert teilweise an diese Masche.

Eine Betzdorfer Seniorin hat in den vergangenen Monaten 5200 Euro an einen jungen Syrer überwiesen – die Polizei geht derzeit von einem klassischen Betrugsfall aus. Die Töchter des Opfers indes hatte das Szenario – allerdings einzig auf Vermutungen basierend – ihrerseits für eine Art Liebesbetrug gehalten.







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