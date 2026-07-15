Internationale Partnerschaft
Wenn Freunde aus Wissen und Chagny über Frieden reden
Beim Empfang auf der Dachterrasse des Wissener Walzwerks genossen die Gäste aus Chagny den herrlichen Blick über die Siegstadt.
Beim Empfang auf der Dachterrasse des Wissener Walzwerks genossen die Gäste aus Chagny den herrlichen Blick über die Siegstadt.
Waltraut Hammann

Mit drei Partnerstädten in Frankreich, England und Polen beweist Wissen seine Offenheit. Am lebhaftesten sind die Verbindungen nach Chagny im französischen Burgund. Eines der regelmäßigen Treffen fand jüngst in Wissen statt.

Lesezeit 1 Minute
Geduld war gefragt für Arnim Hammann, Präsident des Internationalen Clubs Wissen (ICW), und Bürgermeister Berno Neuhoff beim Empfang der französischen Freundinnen und Freunde aus dem Burgund. Denn die versammelte Schar auf der Dachterrasse des Walzwerks hatte sich viel zu erzählen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren