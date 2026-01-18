Wenn die Schwiegermutter klingelt und das Geschenk fehlt, hilft nur noch Eierlikör. Die Komödie am Altstadtmarkt begeisterte im Herdorfer Hüttensaal mit Slapstick, skurrilen Nachbarn und einer ganz besonderen Heißluft-Fritteuse.
Lesezeit 3 Minuten
Die Szenen, die sich im Theaterstück „Das perfekte Geschenk“ (Komödie am Altstadtmarkt) abspielten, kamen ganz sicher dem einen oder anderen der Zuschauer im voll besetzten Hüttensaal in Herdorf bekannt vor. Es ging, wie es der Titel schon andeutete, darum, das perfekte Geschenk für die Mutter beziehungsweise Schwiegermutter zu finden.