Theaterstück in Herdorf Wenn eine Fritteuse zum Ensemble-Mitglied wird Gaby Wertebach 18.01.2026, 17:00 Uhr

i Wieso Sabine auf einmal eine Halskrause trägt und ihr Ehemann Frank total verstört ist, das wird im Theaterstück "Das perfekte Geschenk" verraten. Gaby Wertebach

Wenn die Schwiegermutter klingelt und das Geschenk fehlt, hilft nur noch Eierlikör. Die Komödie am Altstadtmarkt begeisterte im Herdorfer Hüttensaal mit Slapstick, skurrilen Nachbarn und einer ganz besonderen Heißluft-Fritteuse.

Die Szenen, die sich im Theaterstück „Das perfekte Geschenk“ (Komödie am Altstadtmarkt) abspielten, kamen ganz sicher dem einen oder anderen der Zuschauer im voll besetzten Hüttensaal in Herdorf bekannt vor. Es ging, wie es der Titel schon andeutete, darum, das perfekte Geschenk für die Mutter beziehungsweise Schwiegermutter zu finden.







