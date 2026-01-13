„Zum Ventil“ in Kochshow Wenn ein TV-Team samt Profikoch Wehbach besucht Daniel-D. Pirker 13.01.2026, 19:00 Uhr

i Chefkoch Johannes Neuhaus präsentiert im Beisein von Inhaber Fadil Shabanaj die Küche des Wehbacher Restaurants "Zum Ventil". Daniel-D. Pirker

Ende vergangenen Jahres stellte sich das Wehbacher Restaurant „Zum Ventil“ einer besonderen Herausforderung und nahm an der Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil. Anfangs überwog die Skepsis beim Inhaber. Wie ließ er sich überzeugen zur Teilnahme?

Wer an einem grauen Wintertag durch das Wehbacher Gewerbegebiet fährt, vermutet zwischen funktionalen Hallen, Müllcontainern und Schneematsch zunächst kaum ein gastronomisches Highlight wie das Restaurant „Zum Ventil“. So ging es vor einigen Wochen auch dem erfahrenen Profikoch Christian Henze, als er das erste Mal Wehbach besuchte.







