Buch von Dirk Eickhoff
Wenn ein Herdorfer mit Humor Kommunalpolitik übersetzt
Der Herdorfer Kommunalpolitiker Dirk Eickhoff veröffentlicht ein Buch. „Tagesordnungspunkt 14“ übersetzt typische Redewendungen
Der Herdorfer Kommunalpolitiker Dirk Eickhoff veröffentlicht ein Buch. „Tagesordnungspunkt 14“ übersetzt typische Redewendungen aus Ratssitzungen – mit einem Augenzwinkern.
Daniel-D. Pirker

Kommunalpolitik und ihre kommunikativen Eigenarten können auch zum Schmunzeln anregen. Zumindest, wenn man das Wörterbuch von Dirk Eickhoff aufschlägt. Doch wieso ist der Herdorfer Kommunalpolitiker unter die Schriftsteller gegangen?

Lesezeit 2 Minuten
Und jetzt schreibt er auch noch. Dirk Eickhoff ist weit über die Grenzen seiner Heimat Herdorf bekannt wie ein bunter Hund und hat, wie er selbst sagt, den Schalk im Nacken. Der 53-Jährige ist Niederlassungsleiter im Großhandel, darüber hinaus Ehrenamtler und politischer Mensch durch und durch, vertritt als Erster Beigeordneter den Verbandsgemeindebürgermeister und führt die CDU im Stadtrat an.
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