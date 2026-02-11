Immobilien, in denen ein Gewaltverbrechen geschah, stellen Käufer, Verkäufer und Banken vor besondere Herausforderungen. Makler Mike Bender erklärt, wie sich Vorfälle auf Kaufpreis, Nachfrage und Vermarktung auswirken.
Lesezeit 2 Minuten
Beim Hauskauf achten Interessenten vor allem auf Lage, Ausstattung und Preis. Doch wie geht man mit einer Immobilie um, deren Vergangenheit belastet ist – wie das Haus in Weitefeld, in dem vor rund zehn Monaten eine Familie ums Leben kam? Wir haben dazu den Immobilienmakler Mike Bender aus Altenkirchen befragt.