Ort besteht seit 555 Jahren Wenn DJ Ötzi nach Brachbach kommt Daniel-D. Pirker 09.07.2026, 16:30 Uhr

i DJ Ötzi wird im September in Brachbach für gute Stimmung sorgen. Max Slovencik. picture alliance/dpa/APA

Einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker besucht den Kreis Altenkirchen. Brachbach hat es geschafft, DJ Ötzi für einen Auftritt zu gewinnen. Das Konzert ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 555-jährigen Bestehen.

Im September besucht niemand Geringeres als DJ Ötzi Brachbach, einen 2323-Einwohner-Ort. Der Auftritt stellt den Höhepunkt der Feierlichkeiten rund um das 555-jährige Bestehen der Ortsgemeinde dar, die von Freitag, 18. September, bis Sonntag, 20. September, stattfinden.







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