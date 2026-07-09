Einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker besucht den Kreis Altenkirchen. Brachbach hat es geschafft, DJ Ötzi für einen Auftritt zu gewinnen. Das Konzert ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 555-jährigen Bestehen.
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Im September besucht niemand Geringeres als DJ Ötzi Brachbach, einen 2323-Einwohner-Ort. Der Auftritt stellt den Höhepunkt der Feierlichkeiten rund um das 555-jährige Bestehen der Ortsgemeinde dar, die von Freitag, 18. September, bis Sonntag, 20. September, stattfinden.