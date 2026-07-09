Ort besteht seit 555 Jahren
Wenn DJ Ötzi nach Brachbach kommt
DJ Ötzi wird im September in Brachbach für gute Stimmung sorgen.
DJ Ötzi wird im September in Brachbach für gute Stimmung sorgen.
Max Slovencik. picture alliance/dpa/APA

Einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker besucht den Kreis Altenkirchen. Brachbach hat es geschafft, DJ Ötzi für einen Auftritt zu gewinnen. Das Konzert ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 555-jährigen Bestehen.

Lesezeit 3 Minuten
Im September besucht niemand Geringeres als DJ Ötzi Brachbach, einen 2323-Einwohner-Ort. Der Auftritt stellt den Höhepunkt der Feierlichkeiten rund um das 555-jährige Bestehen der Ortsgemeinde dar, die von Freitag, 18. September, bis Sonntag, 20. September, stattfinden.
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