Wenn DJ Hansi oscarreif zur Höchstform aufläuft

Für sein heldenhaftes, unermüdliches ehrenamtliches Engagement wurde Hans Imhäuser aus Kirchen jetzt ausgezeichnet. Auch mit fast 80 Jahren ist er immer noch sehr aktiv.
Die Statuette, die bei Hans Imhäuser auf dem Küchensims steht, erinnert an den Oscar, der in Hollywood für Filmschaffende vergeben wird. Doch der Kirchener ist kein Kinostar, sondern ein Ehrenamtler – sogar ein ausgezeichneter. Imhäuser, besser bekannt als „DJ Hansi“, ist im November mit dem noch jungen Engagementpreis der Verbandsgemeinde (VG) Kirchen ausgezeichnet worden.