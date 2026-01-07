Auszeichnung für Kirchener Wenn DJ Hansi oscarreif zur Höchstform aufläuft Claudia Geimer 07.01.2026, 15:00 Uhr

i Ehrenurkunde und ein "Oscar": Hans Imhäuser aus Kirchen ist Engagement-Preisträger der VG Kirchen. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Für sein heldenhaftes, unermüdliches ehrenamtliches Engagement wurde Hans Imhäuser aus Kirchen jetzt ausgezeichnet. Auch mit fast 80 Jahren ist er immer noch sehr aktiv.

Die Statuette, die bei Hans Imhäuser auf dem Küchensims steht, erinnert an den Oscar, der in Hollywood für Filmschaffende vergeben wird. Doch der Kirchener ist kein Kinostar, sondern ein Ehrenamtler – sogar ein ausgezeichneter. Imhäuser, besser bekannt als „DJ Hansi“, ist im November mit dem noch jungen Engagementpreis der Verbandsgemeinde (VG) Kirchen ausgezeichnet worden.







