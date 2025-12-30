Wenn die Stammgäste auf Vivaldi und Mozart treffen

Gern gehörte Gäste in der Konzertkirche in Altenkirchen sind die Musiker der Kammerphilharmonie Köln. Seit Jahren statten sie der Kreisstadt einen Weihnachtsbesuch ab.
Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber, die Geschenke ausgepackt und die meisten Kekse verzehrt: Wer die Rituale des großes Festes schätzt, der schaut nun möglicherweise ein wenig wehmütig zurück. Da fügt es sich günstig, dass die Reihe lieb gewonnener Bräuche zumindest für Westerwälder Musikbegeisterte noch nicht beendet sein muss.