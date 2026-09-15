Schützenfest Betzdorf Wenn die Polizei ein positives Fazit ziehen kann Daniel-D. Pirker 15.09.2026, 20:00 Uhr

i Polizisten kontrollieren das Betzdorfer Schützenfest. Annika Stock

2024 mussten sich Polizisten noch gegen eine aggressive Gruppe erwehren. Zwei Jahre später kann die Polizei berichten, dass das Betzdorfer Schützenfest weit entspannter für sie und die Besucher ablief.

Vor zwei Jahren spielten sich verstörende Szenen auf dem Betzdorfer Schützenfest ab. Nachdem ein 28-jähriger Mann einen Polizisten unvermittelt angegriffen hatte, eskalierte die Situation. Denn aus dem einen Aggressor wurden nach und nach mehrere. Eine Gruppe von 30 Personen solidarisierte sich damals hochaggressiv mit dem 28-Jährigen, der zuvor von der Security einen Platzverweis erhalten hatten.







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