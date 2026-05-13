Nach drei Schafsrissen in Herdorf durch den Wolf hat unsere Zeitung nun mit Bürgermeister Uwe Geisinger über das Raubtier gesprochen.
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Der Wolf hat das Hellerstädtchen erreicht: Drei Schafsrisse hat es in Herdorf in den vergangenen Wochen gegeben – bezeichnenderweise ausgerechnet auf einer Weide im Bereich des Wolfsweges. Unsere Zeitung hat nun bei Herdorfs Stadtchef Uwe Geisinger nachgefragt, welche Rückmeldungen er als Bürgermeister nach den Schafsrissen aus der Bevölkerung erhalten hat.