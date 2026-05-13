Uwe Geisinger über Tierrisse Wenn der Wolf beim Herdorfer Wolfsweg Schafe reißt Johannes Mario Löhr 13.05.2026, 17:30 Uhr

i Der Wolf ist zurück in der Region: In Herdorf gab es in den vergangenen Wochen drei Schafsrisse. Unsere Zeitung hat nun mit Bürgermeister Uwe Geisinger über die Vorfälle gesprochen. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Nach drei Schafsrissen in Herdorf durch den Wolf hat unsere Zeitung nun mit Bürgermeister Uwe Geisinger über das Raubtier gesprochen.

Der Wolf hat das Hellerstädtchen erreicht: Drei Schafsrisse hat es in Herdorf in den vergangenen Wochen gegeben – bezeichnenderweise ausgerechnet auf einer Weide im Bereich des Wolfsweges. Unsere Zeitung hat nun bei Herdorfs Stadtchef Uwe Geisinger nachgefragt, welche Rückmeldungen er als Bürgermeister nach den Schafsrissen aus der Bevölkerung erhalten hat.







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