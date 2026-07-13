In Au gestrandet Wenn aus einer Zugfahrt eine Odyssee wird Thomas Leurs 13.07.2026, 16:00 Uhr

i Nach Mitternacht ist der Bus dann am Betzdorfer Busbahnhof angekommen. Thomas Leurs

Unser Redakteur Thomas Leurs fährt regelmäßig und gern mit der Deutschen Bahn. Meistens geht das auch gut. Doch in den vergangenen zwei Wochen häuften sich die Ausfälle auf der Siegstrecke. Und endeten in einer Nacht an einem kleinen Bahnhof.

Ich fahre regelmäßig und gerne mit der Bahn. Fast jedes Wochenende nutze ich die RE9 nach Aachen – ohne Umstieg, meistens ohne Zeitdruck. Wenn der Zug einmal verspätet ist, ist das für mich kein Drama. Doch in den vergangenen zwei Wochen häuften sich die Ausfälle und Umleitungen.







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