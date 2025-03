Die gute Nachricht vorneweg: Die Zahl der Straftaten an Sieg und Wied ist im abgelaufenen Jahr zurückgegangen. Laut Kriminalstatistik 2024, die die für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied zuständige Polizeidirektion (PD) in der Deichstadt jetzt veröffentlicht hat, sank die Zahl der erfassten Delikte von 6452 auf 6348 – ein Minus von 1,6 Prozent. Damit schneidet das AK-Land besser ab als der gesamte Direktionsbereich, wo die Zahl der statistisch erfassten Straftaten lediglich um 0,9 Prozent zurückging, und zwar von 16.133 auf 15.992. Hier nun weitere „Ermittlungsergebnisse“ aus dem Zahlenwerk.

Tatverdächtige: Es sind definitiv weniger finstere Gestalten im Kreis unterwegs. Denn mit der sinkenden Zahl an registrierten Straftaten reduzierte sich auch die Zahl der Tatverdächtigen. Diese ging binnen Jahresfrist bei uns um 136 oder 4,2 Prozent – konkret von 3202 auf 3066 zurück. Auch hier ist die Entwicklung im AK-Land erfreulicher als in der gesamten PD, wo die Zahl der registrierten Tatverdächtigen von 7945 auf 7825 (minus 1,5 Prozent) zurückging. Das Gros bilden hier die 6215 Erwachsenen, die in der Statistik auftauchen, gefolgt von 739 Jugendlichen (zwischen 14 und 17 Jahren), 518 Heranwachsenden (zwischen 18 und 21 Jahren) und 353 Kindern (unter 14 Jahren). Zur Herkunft der Tatverdächtigen im gesamten Direktionsgebiet machen die Beamten ebenfalls Angaben: „Die Zahl der nicht deutschen Tatverdächtigen liegt bei 1931 (plus 20), die der tatverdächtigen Asylbewerber bei 693 (plus 43)“, heißt es in der Statistik.

4812 Straftaten je 100.000 Einwohner

Aufklärungsquote: Hier fällt die Bilanz auch im Kreis Altenkirchen nicht ganz so positiv aus. Bei 4264 Straftaten konnten die hiesigen Beamten die Akten erfolgreich schließen. Die Aufklärungsquote lag demzufolge bei 67,2 Prozent und damit 4,9 Punkte niedriger als noch im Jahr 2023. Im PD-Bereich konnten im vergangenen Jahr 10.496 Straftaten aufgeklärt werden, was einer Quote von 65,6 Prozent entspricht. Das waren 3,0 Punkte weniger als im Jahr zuvor.

Kriminalitätsbelastung: Aber wie sicher oder unsicher ist eine Region tatsächlich? Diese Frage beantwortet die Häufigkeitszahl. Sie setzt die Zahl der Straftaten ins Verhältnis zur Bevölkerung, konkret zu jeweils 100.000 Menschen, die in einer Region leben. Dadurch errechnet die Polizei die statistische Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden. Im AK-Land sank die Häufigkeitszahl innerhalb eines Jahres um 96 auf 4812 Fälle pro 100.000 Einwohner. In der Polizeidirektion Neuwied liegt sie bei 4997 und im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz sogar bei 5217 Fällen.

Datenträger müssen erst ausgewertet werden

Tötungsdelikte: Bei den Straftaten gegen das Leben registrierten die Beamten im AK-Land wie schon 2023 zwei Fälle. Es handelte sich den Angaben zufolge um einen Mord im Versuchsstadium und eine fahrlässige Tötung.

Sexualdelikte: Die Statistik weist hier einen Rückgang an Sieg und Wied um 32 auf 175 Fälle aus, was einem Minus von 15,5 Prozent entspricht. Es wurden demnach 16 Vergewaltigungen erfasst, 2 weniger als 2023. Ebenfalls weniger Fälle registrierte die Polizei in der Rubrik Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Inhalte. Mit einem Minus von 19 Fällen gegenüber 2023 weist die Bilanz hier 48 Delikte aus. Die Polizei weist aber darauf hin, dass die Fallzahlen kontinuierlich variieren, da sie unter anderem von der Anzahl an Auswertungen von Datenträgern und der Einleitung entsprechender Folgeverfahren abhängig sind.

„In der polizeilichen Kriminalstatistik Rheinland-Pfalz werden alle bekannt gewordenen und abschließend bearbeiteten Straftaten in Rheinland-Pfalz, einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche sowie Informationen über ermittelte Tatverdächtige und Opfer nach den bundesweit geltenden Richtlinien zum Zeitpunkt der Abgabe des polizeilichen Ermittlungsvorganges an die Staatsanwaltschaft erfasst.“

Aus den Vorbemerkungen zur Kriminalstatistik 2024 der PD Neuwied

Rohheitsdelikte/Raub: Die Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit lagen 2024 bei 1403 Fällen. Dies bedeutet einen Rückgang von 24 Fällen oder 1,7 Prozent zum Vorjahr. Erfreulich in dieser Kategorie sind der Rückgang bei Körperverletzungen um 76 auf 832 Fälle. Dagegen stieg die Zahl der Raubdelikte um 9 auf 45 Straftaten.

Diebstahl: Die Diebstahlsdelikte im AK-Land stiegen um 47 Fälle an. Insgesamt ermittelte die hiesige Polizei damit 2024 in 1438 Fällen. Diebstähle unter erschwerenden Umständen – hierunter fasst das Strafgesetzbuch unter anderem den Wohnungseinbruchsdiebstahl, den Bandendiebstahl oder den Diebstahl unter Zuhilfenahme von Waffen oder Werkzeugen – schlagen hier mit 383 Fällen (+5) zu Buche. Dagegen bedeuten die 72 registrierten Wohnungseinbrüche, isoliert betrachtet, ein Minus von 2 im Vergleich zu 2023. Darin enthalten sind 18 Tageswohnungseinbrüche.

Freies Cannabis „drückt“ die Zahlen

Rauschgiftkriminalität: Hier hatten es die Beamten der Polizeidienststellen im Kreis Altenkirchen 2024 mit einem deutlichen Rückgang zu tun. Denn die Zahl der Straftaten nahm in einem Jahr von 747 auf 446 ab – ein Minus von 40,3 Prozent. Eine Erklärung ist vergleichsweise einfach: Seit April 2024 hat der Gesetzgeber Cannabis zum Teil legalisiert. Doch wie sehen die Zahlen in dieser Kategorie im AK-Land konkret aus? Unter die strafbaren Delikte fallen insbesondere die allgemeinen Verstöße gemäß Paragraf 29 des Betübungsmittelgesetzes mit 327 Fällen (-245), hiervon führend Verstöße mit Amphetamin mit 154 Fällen (-37), Cannabis mit 126 Fällen (-205), Kokain mit 20 Fällen (+7) und Heroin mit 9 Fällen (-8). Für den Kreis Altenkirchen wurden 2024 zudem insgesamt 59 Fälle (-48) von unerlaubtem Handel mit und Schmuggel von Rauschgiften erfasst.

Cybercrime: Richtet man die Lupe auf diesen Bereich, gibt es im AK-Land Grund zur Sorge. Denn diese Form der Kriminalität ist bei uns, im Gegensatz zur Entwicklung im gesamten PD-Bereich, 2024 stark angewachsen. Waren es 2023 noch 64 Straftaten, registrierten die Beamten im vergangenen Jahr 87 – ein Plus von 35,9 Prozent. Unter Cybercrime fallen unter anderem Datenfälschung, Computersabotage oder das Ausspähen oder Abfangen von Daten. Laut Statistik kommt es häufig zu sogenannten Verwertungstaten, nachdem Straftäter illegal in den Besitz etwa von EC-Karten gekommen sind, ohne dass eine Pin-Eingabe (etwa bei niedrigen Zahlungsbeträgen) erforderlich wird.

Straßenkriminalität: Auch hier erhält das Sicherheitsgefühl einen Dämpfer: Den 878 Fällen aus dem Jahr 2023 stehen nur ein Jahr später 999 Straftaten entgegen. In diese Sparte fallen auch Sachbeschädigungen.

Umweltkriminalität: Hier ist die Zahl der Fälle im Kreis Altenkirchen leicht von 54 auf 57 angestiegen. Im Landkreis Neuwied gingen diese Delikte dagegen deutlich zurück – von 119 auf 46.