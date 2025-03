Weniger Besucher, aber positive Bilanz im Bergwerk

Die Grube Bindweide in Steinebach ist ein touristisches Ziel, das weit über die Region hinaus bekannt ist. Für das Besucherbergwerk soll nun ein neues Konzept erarbeitet werden. Was alles geplant ist.

Mit den Besucherzahlen in der Grube Bindweide in Steinebach ist Joachim Brenner, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebahrdshain, zufrieden. 3875 Personen haben in der Saison 2024 das Bergwerk gesehen. Das sind zwar deutlich weniger als im Vorjahr – da waren es 4721 Besucher –, doch das vergangene Jahr war von „technischen Problemen überschattet“, wie Brenner in der ersten gemeinsamen Bergwerkausschusssitzung der VG zusammen mit der Ortsgemeinde Steinebach ausführte. So habe es eine massive Wasserproblematik gegeben, die dazu führte, dass die Grube erst ab 13. Juli 2024 geöffnet war und nicht wie üblich bereits ab Anfang April.

Die Grubenschmiede konnte hingegen uneingeschränkt genutzt werden. An allen 31 Samstagen von Anfang April bis Anfang November hat es dort Schmiedevorführungen gegeben. Von August bis Oktober kamen noch insgesamt 24 zusätzliche Termine hinzu, immer mittwochs und sonntags zu den üblichen Öffnungszeiten. Dazu haben über die ganze Saison 19 Gruppen 46 Schmiedeführungen gebucht. Die Saison ist somit laut Brenner „gut gelaufen“.

Notausstieg weiterhin nicht nutzbar

Was der Verbandsgemeinde Probleme macht, ist nach wie vor der Notausstieg in der Grube Bindweide. Der müsste eigentlich für den Betrieb zur Verfügung stehen. Doch der Ausstieg aus dem Jahr 1920 ist sichtlich in die Jahre gekommen und muss für viel Geld saniert werden. Damit der Betrieb weiter stattfinden kann, gab es in den vergangenen zwei Jahren eine Ausnahmegenehmigung. Die aktuelle läuft Ende Juli aus und muss dann neu beantragt werden.

Für den Notausstieg ist bereits in den zurückliegenden Jahren Geld in den Haushalt eingestellt worden. Wichtig dabei ist allerdings eine Förderung. Denn alleine kann das die VG nicht stemmen. Eine Förderanfrage für das Maßnahmenprogramm Leader wurde abgelehnt, wie Brenner im Ausschuss mitteilte. Ebenso war die Anfrage für eine I-Stock-Förderung erfolglos. Als dritte Option wird nun die Förderung über Tourismusmittel angedacht. Das bringt aber neue Auflagen mit sich. So müsse der Notausstieg dann auch einen touristischen Mehrwert bringen.

Eintrittspreise steigen

In der Grube Fortuna werde das bereits ähnlich gehandhabt. Dort ist der Notausstieg fest im Konzept eingeplant, man könne dort Führungen mit dem Notausstieg buchen. Brenner ist deshalb bezüglich der Grube Bindweide guter Dinge, dass in Kürze ein Förderkonzept präsentiert werden kann. Der Besucherverkehr werde dann ausgedehnt werden müssen. Als Beispiele nennt Brenner die Vorweihnachtszeit und die Tage zwischen den Jahren.

Nach zwei Jahren werden auch die Eintrittspreise erhöht. Als Begründung nennt Brenner die allgemeine Preissteigerung, betont aber zudem, dass die Grube Bindweide im Vergleich zu anderen Besucherbergwerken bei Weitem am günstigsten sei. Für Erwachsene soll der Preis von 9 auf 11 Euro steigen, Behinderte, Schüler und Studenten sollen statt 7 in Zukunft 9 Euro zahlen. Der Preis für Gruppen ab zehn Personen steigt von 80 auf 100 Euro. Und Sonderführungen bei Kindergeburtstagen werden dann pauschal (bis zehn Kinder) 60 statt 45 Euro kosten.

Für Ehrenamtliche soll Mindestlohn kommen

Erhöht werden sollen auch die Stundenlöhne der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Grube Bindweide. Aktuell bieten zehn Personen Führungen an, fünf davon sind Lokführer. Fünf sind als Kassierer tätig und vier in der Schmiede. Im vergangenen Jahr seien vier weitere Ehrenamtliche hinzugekommen. Derzeit erhalten diese 6,50 Euro als Aufwandsentschädigung. „Wir wollen weg vom Ehrenamt hinzu geringfügig Beschäftigten“, so Brenner. Es sei vollkommen ungerechtfertigt, die Ehrenamtlichen mit 6,50 Euro abzuspeisen. Die Mehrkosten dadurch würden durch die Erhöhung der Preise größtenteils gedeckt, sagt der Bürgermeister.