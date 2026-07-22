Trockenheit im Kreis AK
Wenig Wasser in Bächen und Flüssen
Auch der Wasserstand des Driescheider Bachs bei Helmenzen ist gesunken.
Auch der Wasserstand des Driescheider Bachs bei Helmenzen ist gesunken.
Marga Krapp

Kleine Bäche sind besonders betroffen. Die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen bittet darum, derzeit kein Wasser zu entnehmen, und bereitet ein mögliches Verbot vor.

Lesezeit 1 Minute
Die anhaltende Trockenheit sorgt für niedrige Wasserstände in den Bächen und Flüssen im Kreis Altenkirchen. Besonders kritisch sei die Lage zurzeit an kleineren Gewässern. Der Imhäuser Bach sei in der vergangenen Woche bereits vollständig trockengefallen, berichtet Jan Neuser von der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung.
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