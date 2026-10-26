Geschäftsführer Torsten Wengenroth vom Aktiv Club schätzt den Standort in Altenkirchen am Konrad-Adenauer-Platz und findet, dass man die Präsenz von den Behörden deutlich merkt. Seiner Meinung nach ist die Situation vor Ort ruhiger geworden.
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Die Situation am Konrad-Adenauer-Platz hat sich gebessert, findet Torsten Wengenroth, Geschäftsführer des Aktiv Clubs in Altenkirchen. Seit 42 Jahren ist der Aktiv Club an der Adresse Konrad-Adenauer-Platz 4 in der Kreisstadt zu finden und wird als Familienbetrieb geführt.