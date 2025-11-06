Wendet sich für Zukunftsplan auf Stegskopf das Blatt?

Die Bundeswehr könnte wieder auf dem Stegskopf zurückkehren, wurde kürzlich bekannt. Stirbt damit ein Wirtschaftsprojekt, an dem die Zukunft eines Dorfs hängt? So sah es aus. Doch neueste Infos sorgen nun erneut für eine Wende.

Für die Gemeinde Emmerzhausen handelt es sich um ein Filetstück. Sehen die Entscheidungsträger beim Militär das genauso

oder machen sie den Plänen des Dorfs im Westerwald einen Strich durch die Rechnung

?

In der wechselvollen Geschichte des Vorhabens kommt nun eine neue Wendung hinzu.