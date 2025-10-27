Das 50-köpfige Ensemble des niederländischen Blasorchesters Harmonie Sankt Caecilia Ohé en Laak zeigte jüngst Profiqualitäten im Kultursalon in der Stadthalle Altenkirchen. Hierbei wurden die Gäste mitgenommen auf eine musikalische Reise um die Welt.
Das war ein gelungener Abend, so die einhellige Meinung der zahlreichen Besucher im Kultursalon der Stadthalle, als das niederländische Blasorchester Harmonie Sankt Caecilia Ohé en Laak am Samstagabend von der Bühne ging. Das 50-köpfige Ensemble zeigte Profiqualitäten mit seiner Musikreise um die Welt.