Faire Produkte stehen für vieles und sind gefragt – das beobachtet der Altenkirchener Verein Eine-Welt-Gruppe. Der Vorstand blickt mit unserer Zeitung auf die Entwicklung des Weltladens und das stärkere Bewusstsein für faire Produkte.

Faire Produkte stehen nicht nur für sozialverträglich Bedingungen bei der Fertigung und dass die Produzenten gerecht entlohnt werden, sondern auch für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Die Produkte im Altenkirchener Weltladen, der neben Lebensmitteln handgemachtes Kunstgewerbe anbietet wie Geschenkartikel, Glaswaren, Seifen, Spielzeug und mehr sind auch drei Jahrzehnte nach Eröffnung des Ladens immer noch gefragt, wie Sabine Stein (erste Vorsitzende) und Melanie Henn (zweite Vorsitzende) vom Verein Eine-Welt-Gruppe im Gespräch mit unserer Zeitung berichten. Der Verein betreibt den Weltladen an der Wilhelmstraße 14. Früher, als er 1995 eröffnet wurde, war er direkt gegenüber an der Marktstraße zu finden.

Das Team beobachtet: die Nachfrage nach fairen Produkten ist da und das Bewusstsein der Menschen nimmt in diesem Bereich weiter zu. Beispielsweise kaufen gerne junge Familien mit Kindern im Weltladen ein.

i Lebensmittel bestimmten den Schwerpunkt des Weltladens in Altenkirchen. Annika Stock

Das 20-köpfige Team aktiver Mitglieder im Alter von 48 bis 83 Jahren sorgt dafür, dass der Weltladen an fünf Tagen die Woche geöffnet hat. Auch die Tochter von der Vorsitzenden Sabine Stein hilft, seit dem sie 16 Jahre alt ist, mit. Dass mittlerweile viele faire Produkte auch ihren Weg ins Supermarktregal gefunden haben, stört den Verein nicht – im Gegenteil. „Es geht um fairen Handel im Gesamten, deshalb ist der Einkauf im Supermarkt auch gut“, sagt die zweite Vorsitzende Melanie Henn. Trotz beträchtlichen Preissteigerungen bei Kakaoprodukten und Kaffee im Weltladen ist die Stammkundschaft weiterhin treu. Auch Touristen finden den Weg in den Laden, nur mit Laufkundschaft sei es etwas schwierig, wie Henn weiter berichtet.

Hauptgeschäftszeit wird die anstehende Weihnachtszeit sein, da vor allem Geschenkartikel und Karten aus fairer Produktion gefragt sind, wie die Verantwortlichen berichten. Angebotsschwerpunkt bilden aber die Lebensmittel im Weltladen. Aus 36 Ländern werden hier Produkte verkauft, unter anderem aus beispielsweise Peru, Madagaskar, Pakistan, Ghana, Nicaragua, Indien oder Chile. „Auf den Produkten steht genau drauf, woher diese kommen“, erklärt Melanie Henn und zeigt eine Lebensmittelverpackung. „Fast alle Lebensmittel sind zudem biozertifiziert“, ergänzt die erste Vorsitzende Sabine Stein.

i Handgefertigte Sachen, Geschenkidee und mehr gibt es im Laden an der Wilhelmstraße 14. Annika Stock

Mittlerweile ist der Altenkirchener Verein wieder dem Dachverband Weltladen beigetreten – zwischendurch sei man aufgrund der hohen Kosten ausgetreten, berichtet Stein weiter. Und seit Kurzem ist die Eine-Welt-Gruppe ebenfalls Mitglied im Aktionskreis Altenkirchen, um präsenter zu sein und sich an Aktionen zu beteiligen. Der Verein unterstützt verschiedene Projekte, wie „Saat der Hoffnung“ in Indien oder Myanmar-Initiativen. Zuletzt hatte der Verein einen Stand beim Kultopia-Fest und beteiligt sich aktiv an der laufenden fairen Woche.

Am Freitag, 12. August, sind Vereinsmitglieder, Stammkunden sowie geladene Gäste von Stadt und VG zu einer kleinen Feier eingeladen, um das nun 30-jährige Bestehen des Weltladens miteinander zu feiern.

Idee stammt von Ulrich Seim

Der Altenkirchener Ulrich Seim gehörte schon Anfang der 1990er-Jahre – vor der Gründung des Weltladens – zu den Initiatoren des fairen Handels im Raum Altenkirchen. Damals habe man schon Stoffe aus Indien wie Vorhänge eingeführt, die bei Basaren verkauft wurden. Man wollte damals Leuten helfen, die in Armut leben, berichten Sabine Stein und Melanie Henn im Gespräch mit unserer Zeitung. Ilse Sonnentag und Gudrun Weber-Gerhards von der evangelischen Kirchen waren an der Gründung des Weltladens ebenfalls beteiligt. Der Laden wurde 1995 an der Marktstraße eröffnet, sechs Jahre danach erfolgte der Umzug an die Wilhelmstraße 14. Seim ist bis heute aktiv dabei und jeden Freitagnachmittag im Weltladen tätig. Altenkirchen ist übrigens seit zehn Jahren „Fairtrade Stadt“. Weitere Weltläden gibt es in Betzdorf, Hachenburg und Rosbach. Weitere Infos zum Altenkirchener Weltladen und den Öffnungszeiten gibt es im Internet unter https://weltladen-altenkirchen.de/ ann