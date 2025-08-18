Bereits zum dritten Male gastierte am Sonntag der Pianist Mikhail Mordvinov in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus – und, um es vorwegzunehmen: Es war eine Darbietung von absolutem Weltrang.

Bevor der Künstler jedoch das Piano in einen orchestral vielseitigen und oftmals raumfüllenden Klangkörper verwandelte, erläuterte Moderator Günter Arbeiter die einzelnen Werke wie beispielsweise die Sonate Nr. 11 A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791). „Mozart hat diese Stücke etwa ein Jahr nach der Aufführung seiner Oper ’Entführung aus dem Serail’ geschrieben, die ein großer Erfolg war“, erläuterte Arbeiter, der den Bogen insbesondere zum dritten Teil „Alla Turca“, einem türkischen Marsch spann.

Die ganze Bandbreite des musikalischen Ausdrucks

Nachdem Mordvinov in den ersten beiden Abschnitten die typisch mozartsche Leichtigkeit mit federleichten Anschlägen, garniert mit Akkord- und Tonfolgen im vorwiegend oberen Klaviaturbereich lebendig werden ließ, wandelte sich sein Spiel bei „Alla Turca“ in ein ausgelassenes Feuerwerk an rasanten Themenfolgen. Ergänzt wurden diese durch akzentuierte und sehr nuancierte Töne, die dem Ganzen Spannung und Tiefe verliehen.

Schon jetzt war das rund 50-köpfige Publikum im Bann der Musik, und Mordvinov entführte gleich weiter in die tiefromantische Welt von Franz Liszt (1811 bis 1886), der Lieder von Franz Schubert transkribiert hat. Waren es hier zu Beginn Stücke wie „Die junge Nonne“, bei der man sich ohne Weiteres eine Novizin beim stillen Gebet vorstellen konnte, dargestellt durch leise, nahezu andächtig wirkende Melodien oder „Gretchen am Spinnrad“, bei der die Spindel in atemberaubenden sich wiederholenden Triolenfolgen dargestellt wurde, während sich aus der „Tonrotation“ träumerische Melodien erhoben, steigerte sich das Ganze beim bekannten „Ave Maria“ zu einem musikalischen Gemälde, bei dem das Arrangement wie ein sanfter Regen aus Perlen wirkte, der sekundenlang im Raum schwebte und aus dem sich die Gottesmutter als strahlender Diamant hervorhob, glitzernd und glamourös in Szene gesetzt durch hohe und federleicht-fragile Töne und Folgen.

Bekanntes Werk aus Norwegen

Laute „Bravo“-Rufe und tosender Applaus waren der verdiente Lohn für diese Darbietung. Der aus Russland stammende und heute in Berlin lebende Pianist setzte diese Meisterleistung auch im zweiten Teil fort. An den Tasten des Fügels setzte er keinem Geringeren als dem Norweger Edward Grieg (1843 bis 1907) ein Denkmal, was sich insbesondere in den bekannten Peer-Gynt-Suiten offenbarte. Tief und lyrisch der Beginn mit einem sanften Teppich aus Akkorden und langsamen Tönen, wie ein ruhiger See, auf dem sich die Morgensonne in sanften Wellen spiegelt und zugleich der Beginn einer Erzählung über einen Bauernjungen, der nach Liebe, Geborgenheit und dem Sinn des Lebens sucht. Auch diesen Charakter interpretierte Mikhail Mordvinov in unvergesslicher Weise: vielschichtig und träumerisch, musikalisch brillant und absolut ergreifend.