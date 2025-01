Gesamtes Hab und Gut verloren Welle der Solidarität nach Hausbrand in Harbach 16.01.2025, 16:00 Uhr

i Bei dem verheerenden Brand seines Hauses in Harbach hat das darin lebende Ehepaar sein gesamtes Hab und Gut verloren. Steffen Kappes/VG-Feuerwehr Kirchen

Ihr gesamtes Hab und Gut haben zwei Eheleute, beide um die 60 Jahre alt, beim Brand ihres Harbacher Hauses verloren. Daraufhin folgte eine Welle der Solidarität. So kann man helfen.

Einen schweren Schicksalsschlag musste am Dienstag, 14. Januar, ein Harbacher Ehepaar, beide um die 60 Jahre alt, ertragen. Das Wohnhaus war in Brand geraten. Ein Feuer im Keller hatte sich zu einem mutmaßlichen Vollbrand entwickelt. Bis tief in die Nacht dauerten die umfangreichen Löscharbeiten.

