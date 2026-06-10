Der Neubau, ein Umbau oder die Sanierung von Sportstätten kann ganz ordentlich ins Geld gehen. Solche Maßnahmen werden aber auch gefördert, etwa durch das Land. Der Kreis Altenkirchen hat nun einen Wunschzettel geschrieben und nach Mainz geschickt.
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Die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Herdorf und ein neuer Kunstrasenplatz in Brachbach haben die größten Chancen, im kommenden Jahr von einer Förderung aus Mainz zu profitieren. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Sportausschusses des Kreises.