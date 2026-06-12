Fußballfieber im AK-Land Welche Nation begeistert bei der WM die meisten Fans? Markus Kratzer 12.06.2026, 13:00 Uhr

i Ein Autokorso gehört für viele türkische Fußballfans nach einem erfolgreichen Spiel quasi schon zum Pflichtprogramm. Doch wie oft können die Anhänger im AK-Land bei dieser Weltmeisterschaft jubeln? Boris Roessler. picture-alliance/ dpa

Der Ball rollt bei der Fußball-WM. Weltweit fiebern die Fans auch außerhalb des eigenen Herkunftslands mit ihren Teams. Wie sieht es im Kreis Altenkirchen aus? Welche Nationen können hier auf die größte Unterstützung hoffen?

Mehr als 132.000 Menschen leben im AK-Land, 14.535 von ihnen haben nach Auskunft des Statistischen Landesamtes keinen deutschen Pass. Heißt: Zwar werden die meisten Personen an Sieg und Wied, sofern fußballinteressiert, bei der gerade begonnenen Weltmeisterschaft dem Team von Julian Nagelsmann die Daumen drücken, das am Sonntag ins Turnier einsteigt.







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