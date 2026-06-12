Der Ball rollt bei der Fußball-WM. Weltweit fiebern die Fans auch außerhalb des eigenen Herkunftslands mit ihren Teams. Wie sieht es im Kreis Altenkirchen aus? Welche Nationen können hier auf die größte Unterstützung hoffen?
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Mehr als 132.000 Menschen leben im AK-Land, 14.535 von ihnen haben nach Auskunft des Statistischen Landesamtes keinen deutschen Pass. Heißt: Zwar werden die meisten Personen an Sieg und Wied, sofern fußballinteressiert, bei der gerade begonnenen Weltmeisterschaft dem Team von Julian Nagelsmann die Daumen drücken, das am Sonntag ins Turnier einsteigt.