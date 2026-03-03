Ab Herbst haben Erstklässler werktags einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung – auch in den Ferien. Doch so ganz ist die Umsetzung im Kreis Altenkirchen noch nicht in trockenen Tüchern. Es geht ums liebe Geld.
Ganztagsförderungsgesetz heißt der sperrige Begriff, hinter dem sich für berufstätige Eltern und Alleinerziehende durchaus etwas Positives verbirgt. Denn Kinder im Grundschulalter sollen nach und nach an Werktagen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben, auch in den Ferien.