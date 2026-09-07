Brandruine in Betzdorf Welche Folgen hat XXL-Absperrung für den Wochenmarkt? Daniel-D. Pirker 07.09.2026, 17:07 Uhr

i Aufgrund einer großflächigen Sperrung der Brandruine in der Betzdorfer Fußgängerzone ist der Durchgang von der Decizer Straße in die Bahnhofsstraße für Passanten – wie hier im Bild zufällig aufgenommen von Alt-Bürgermeister Michael Lieber - nur durch einen schmalen Korridor möglich. Thomas Leurs

Viel Bauzaun und Absperrband erwarten jedem, der in Betzdorf von der Decizer Straße in die Bahnhofsstraße gehen will. Dank der großflächigen Sperrung der Brandruine gibt es nur noch einen schmalen Durchgang. Was sind die Folgen für den Wochenmarkt?

Wer sich dem Betzdorfer Wochenmarkt verbunden fühlt, könnte in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Emotionen erlebt haben. Zuerst weckte der erfolgreiche Start der Daadener Metzgerei Schmidt Hoffnung, dann verlief der Auftakt einer Vergrößerung des Freitagsmarkts etwas anders als angekündigt.







Artikel teilen

Artikel teilen