Viel Bauzaun und Absperrband erwarten jedem, der in Betzdorf von der Decizer Straße in die Bahnhofsstraße gehen will. Dank der großflächigen Sperrung der Brandruine gibt es nur noch einen schmalen Durchgang. Was sind die Folgen für den Wochenmarkt?
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Wer sich dem Betzdorfer Wochenmarkt verbunden fühlt, könnte in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Emotionen erlebt haben. Zuerst weckte der erfolgreiche Start der Daadener Metzgerei Schmidt Hoffnung, dann verlief der Auftakt einer Vergrößerung des Freitagsmarkts etwas anders als angekündigt.