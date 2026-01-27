Landrat Enders im Gespräch Welche Chancen hat eine Regioklinik in Altenkirchen? Markus Kratzer 27.01.2026, 19:00 Uhr

i Landrat Peter Enders warnt mit Blick auf eine Regioklinik in Altenkirchen vor einer Debatte zur Unzeit, signalisiert im Gespräch mit unserer Zeitung aber die grundsätzliche Bereitschaft der kommunalen Familie, sich einem solchen Vorhaben nicht zu verschließen. Julia Hilgeroth-Buchner

Karneval, Landtagswahl? Nein, kein Thema wird rund um Altenkirchen derzeit so heiß diskutiert wie eine mögliche Regioklinik am Leuzbacher Weg. Wie bewertet Peter Enders die mitunter sehr emotional geführte Debatte? Wir sprachen mit ihm.

Kann die aktuelle medizinische Versorgung in Altenkirchen ausgeweitet werden? Diese Frage bewegt derzeit die Gemüter in der und um die Kreisstadt. Konkret geht es darum, ob das einer DRK-Doppelinsolvenz zum Opfer gefallene Krankenhaus am Leuzbacher Weg künftig mehr sein kann als ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit aktuell zwei Kassensitzen.







