Karneval, Landtagswahl? Nein, kein Thema wird rund um Altenkirchen derzeit so heiß diskutiert wie eine mögliche Regioklinik am Leuzbacher Weg. Wie bewertet Peter Enders die mitunter sehr emotional geführte Debatte? Wir sprachen mit ihm.
Lesezeit 3 Minuten
Kann die aktuelle medizinische Versorgung in Altenkirchen ausgeweitet werden? Diese Frage bewegt derzeit die Gemüter in der und um die Kreisstadt. Konkret geht es darum, ob das einer DRK-Doppelinsolvenz zum Opfer gefallene Krankenhaus am Leuzbacher Weg künftig mehr sein kann als ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit aktuell zwei Kassensitzen.