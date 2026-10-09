Die Arbeiten an der vollständigen Zuwegung des „Q’damm Centers“ laufen weiter. Und der Investor stellt klar: Sitzgelegenheiten am „Q’damm Center“ werden wohl nicht aufgestellt werden. Der Wunsch war im Stadtrat aus der Bürgerschaft geäußert worden.
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Die Arbeiten für die Zuwegung des „Q’damm Centers“ in Altenkirchen laufen weiter. Am Donnerstagnachmittag war die Straße „Zum Weyerdamm“ nur für Rechtsabbieger von der Quengelstraße befahrbar, die Straße war für Linksabbieger vom „Q’damm Center“ kommend gesperrt.