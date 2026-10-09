Investor zum Stand der Dinge Weiterhin Arbeiten an Treppenlage vom „Q’damm Center“ Annika Stock 09.10.2026, 15:00 Uhr

i Am Donnerstagnachmittag war die Straße „Zum Weyerdamm“ aufgrund der Arbeiten an der Treppenanlage nicht für Abbieger vom Dammweg befahrbar. Annika Stock

Die Arbeiten an der vollständigen Zuwegung des „Q’damm Centers“ laufen weiter. Und der Investor stellt klar: Sitzgelegenheiten am „Q’damm Center“ werden wohl nicht aufgestellt werden. Der Wunsch war im Stadtrat aus der Bürgerschaft geäußert worden.

Die Arbeiten für die Zuwegung des „Q’damm Centers“ in Altenkirchen laufen weiter. Am Donnerstagnachmittag war die Straße „Zum Weyerdamm“ nur für Rechtsabbieger von der Quengelstraße befahrbar, die Straße war für Linksabbieger vom „Q’damm Center“ kommend gesperrt.







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