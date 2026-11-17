Forschung an Naturwirkstoffen Weitefelderin erhält Studienpreis des Kreises Thomas Leurs 17.11.2026, 14:00 Uhr

i Landrat Peter Enders (links) und Andeas Reingen (rechts), Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg, überreichen Hannah Strunk den Studienpreis des Kreises Altenkirchen. Thomas Leurs

Der Studienpreis des Kreises Altenkirchen geht 2026 an die Weitefelderin Hannah Strunk. An der Universität Siegen hat sie in ihrer Masterarbeit zu Naturstoffen geforscht und wie sie über Synthese für den Menschen nutzbar gemacht werden können.

Es ist ein besonderer Tag für Hannah Strunk. Die Weitefelderin hat für ihre Masterarbeit im Fachbereich Chemie den Studienpreis des Landkreises Altenkirchen erhalten. Am vergangenen Freitag haben ihn Landrat Peter Enders und Andreas Reingen von der Sparkasse Westerwald-Sieg der 25-Jährigen im Breidenbacher Hof in Betzdorf überreicht.







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