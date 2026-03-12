Zwei Fälle von ausgesetzten Katzen beschäftigten den Tierschutzverein Kreis Altenkirchen momentan. Viele der Tiere sind krank, auch die Kittenzeit steht bevor. Unsere Zeitung hat sich vor Ort in der Tierauffangstation ein Bild der Lage gemacht.
Ein Besuch in der Tierauffangstation in Weitefeld lässt keinen Tierfreund kalt und dass Tierliebe manchmal auch aus unerwarteter Richtung kommen kann, das zeigte kürzlich ein Vorfall, über den wir bereits berichteten. Zwei Polizeibeamte kümmerten sich um eine verletzte Katze, die Hilfe brauchte.