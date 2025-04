Der kleine Ort Weitefeld steht unter Schock. In den frühen Morgenstunden muss sich ein unfassbares Verbrechen in der Ortsgemeinde im Kreis Altenkirchen zugetragen haben. Drei leblose Menschen sind nach ersten Informationen in einem Haus aufgefunden worden, laut Polizei soll es sich dabei um zwei Männer und eine Frau handeln. Auf Nachfrage spricht die Polizei von Hinweisen auf Stich- und Schussverletzungen bei den Opfern. Eine Person soll noch auf der Flucht sein, die Fahndung läuft.

i Polizei sperrt den Ortseingang von Weitefeld im Westerwald. Drei Menschen sind in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. Thomas Frey. picture alliance/dpa

„Um 3.45 Uhr sind die Kollegen informiert worden“, sagt Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Tatort habe sich eine Person entfernt. Nach dieser wird nun gefahndet. Die Ortsausfahrten sind von der Polizei versperrt. Zudem ist ein Hubschrauber im Einsatz. Immer wieder ist er über dem Ort zu sehen und zu hören.

„Es gibt eine Warnung an die Bevölkerung in Weitefeld derzeit ihre Häuser nicht zu verlassen“, so Fachinger weiter. Von einer Gefahr für die Bevölkerung aber geht die Polizei aktuell nicht aus. Genauere Angaben zur Tat und dem Beziehungsverhältnis der Opfer könne die Polizei aktuell nicht machen.

Karl-Heinz Keßler, Ortsbürgermeister von Weitefeld, zeigt sich zutiefst erschüttert ob der Tat. „Es ist schlimm“, sagt er unserer Zeitung. Über die Opfer gibt Keßler an, dass sie bereits länger im Ort gewohnt haben. Keßler selbst sei kurz vor 5 Uhr von der Koblenzer Polizei angerufen worden. Für das SEK sollte die Schule geöffnet werden. „Dann ging das peu à peu weiter“, so der Ortsbürgermeister über das weitere Vorgehen der Polizei.