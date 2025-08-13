In der Sitzung des Ortsgemeinderates Weitefeld am vergangenen Dienstagabend zieht Karl-Heinz Keßler noch mal Bilanz über die vergangenen vier Monate seit dem Mord an der dreiköpfigen Familie in seinem Dorf. Neben Lob für die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Anwohnern selbst, spart er aber auch nicht an Kritik. Vor allem Innenminister Michael Ebling und Landrat Peter Enders wirft der parteilose Ortsbürgermeister unzureichende Kommunikation mit der Gemeinde und den Angehörigen vor.

„So viel zu ’nah bei de Leut’. Ich verstehe diesen Satz anders.“

Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler

„In den sozialen Medien äußerten sich der Innenminister und der Landrat in der Presse“, liest Keßler seinen vorbereiteten Text vor. Beide hätten den Menschen im Ort, Umgebung und der Region gewünscht, „dass das Sicherheitsgefühl zurückkehrt, und den Angehörigen wurde tiefes Mitgefühl ausgesprochen“. Dafür dankt der Ortsgemeindebürgermeister, „es wäre aber gut gewesen, in den vier Monaten sich einmal persönlich zu melden“. Dies sei weder bei der Ortsgemeinde noch den Angehörigen geschehen, was insbesondere die Angehörigen sehr enttäuscht habe, wie Keßler betont. „So viel zu ’nah bei de Leut’. Ich verstehe diesen Satz anders.“ Lobend erwähnt Keßler zudem die Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach und Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die sich bei ihm als Einzige gemeldet hätten.

Und noch eine Nachricht von Dienstag hatte den Ortsbürgermeister erbost. Die Belohnung von 10.000 Euro, die die Staatsanwaltschaft Koblenz Mitte April für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung Alexander Meisners führen, wird an den Finder der Leiche nicht ausgezahlt. Die Staatsanwaltschaft begründet dies damit, dass das Geld ausdrücklich nur auf Hinweise bezogen war, die zur Festnahme des Täters führen. Dass der Finder der Leiche die Belohnung und nicht einmal einen Anteil davon erhält, findet Keßler ein Unding. „Egal, wie die Vorgaben dazu auch sind. Es ist vollkommen inakzeptabel und nicht zu verstehen, ja beschämend“, so der Ortsbürgermeister.

Es bleiben aber weiterhin Fragen offen, und das ganze Geschehen werde die Menschen im Ort noch länger bewegen, sagt Keßler. Das sei ihm von den Weitefeldern so auch mitgeteilt worden. Nach dem Fund der Leiche könne der Ort aber aufatmen und erleichtert sein. „Es war aber eben nur dieser Täter und nicht dessen Angehörige, hier bitte ich um Respekt ihnen gegenüber“, fügt Keßler hinzu. Er dankt zudem noch mal „jeder Polizeibeamtin, jedem Polizeibeamten – aus ganz Deutschland – welche in die Ermittlungs- und Suchaktionen involviert waren“. Der Ortsbürgermeister schließt mit den Worten: „Wir vor Ort wissen euren Einsatz zu schätzen. Den jungen Beamten, die zuerst am Tatort waren, wünsche ich viel Kraft, das Geschehene zu verarbeiten, einschließen möchte ich hierbei auch den jungen Notarzt. Unsere Feuerwehr war eben auch am Tattag morgens früh vor Ort und bis abends in Bereitschaft am Gerätehaus. Es ist auch für die Kameraden nicht alltäglich, abends Blutspuren von der Straße zu spritzen.“

Empörung auch auf Facebook

Sein Unverständnis über die Nichtauszahlung der Belohnung an den Finder der Leiche äußert Karl-Heinz Keßler auch in einem Beitrag auf der Facebook-Seite der Ortsgemeinde Weitefeld. Zumindest die Auszahlung der Hälfte des Betrags müsse möglich sein, erklärt er dort. Ergänzend fügt er der Kommunalpolitiker noch hinzu: „ Es wurden doch eben auch durch das Auffinden der Leiche des Gesuchten weitere, erhebliche Kosten - Suchen, Ermittlungen etc. - eingespart.“ In Kommentaren äußern sich Nutzer des sozialen Netzwerks dazu zustimmend. mif