Organisation hat viel zu tun
Weisser Ring kämpft seit 50 Jahren für Opfer von Gewalt
Auch Angehörige der Opfer des Dreifachmordes von Weitefeld werden durch Mitarbeiter des Weissen Rings im Kreis Altenkirchen betr
Auch Angehörige der Opfer des Dreifachmordes von Weitefeld werden durch Mitarbeiter des Weissen Rings im Kreis Altenkirchen betreut.
Archiv: Thomas Leurs

Die Außenstelle des Kreises Altenkirchen vom Weissen Ring hat viel zu tun: Ob der Mord in Kirchen oder der Dreifachmord von Weitefeld – die Opferschutzorganisation kümmert sich um Betroffene, Hinterbliebene oder Angehörige.

Lesezeit 3 Minuten
50 Jahre alt wird die Opferschutz-Organisation „Der Weisse Ring“ in diesem Jahr. Unsere Zeitung sprach deshalb mit dem Leiter der Außenstelle für den Kreis Altenkirchener, Dieter Lichtenthäler. Der hat gerade wieder alle Hände voll zu tun. Dabei ist die Art der Hilfe für Opfer, Angehörige und Hinterbliebene so unterschiedlich wie die Fälle selbst.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenSoziales
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren