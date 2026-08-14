Organisation hat viel zu tun Weisser Ring kämpft seit 50 Jahren für Opfer von Gewalt Sonja Roos 14.08.2026, 15:00 Uhr

i Auch Angehörige der Opfer des Dreifachmordes von Weitefeld werden durch Mitarbeiter des Weissen Rings im Kreis Altenkirchen betreut. Archiv: Thomas Leurs

Die Außenstelle des Kreises Altenkirchen vom Weissen Ring hat viel zu tun: Ob der Mord in Kirchen oder der Dreifachmord von Weitefeld – die Opferschutzorganisation kümmert sich um Betroffene, Hinterbliebene oder Angehörige.

50 Jahre alt wird die Opferschutz-Organisation „Der Weisse Ring“ in diesem Jahr. Unsere Zeitung sprach deshalb mit dem Leiter der Außenstelle für den Kreis Altenkirchener, Dieter Lichtenthäler. Der hat gerade wieder alle Hände voll zu tun. Dabei ist die Art der Hilfe für Opfer, Angehörige und Hinterbliebene so unterschiedlich wie die Fälle selbst.







Artikel teilen

Artikel teilen