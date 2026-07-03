Senioren abgezockt Weißer Ring Altenkirchen: „Im Zweifel Anruf beenden!“ Johannes Mario Löhr 03.07.2026, 15:45 Uhr

i Im AK-Land kommt es immer wieder zu Telefonabzocken, bei denen vor allem Senioren um teils erschütternd hohe Geldbeträge betrogen werden. Der Weiße Ring Altenkirchen hat unserer Zeitung nun erklärt, wie man dies künftig vielleicht verhindern könnte. Rolf Vennenbernd/dpa

Im AK-Land kommt es immer wieder zu Telefonabzocken, bei denen vor allem Senioren um teils erschütternd hohe Geldbeträge betrogen werden. Der Weiße Ring Altenkirchen hat unserer Zeitung nun erklärt, wie man dies künftig vielleicht verhindern könnte.

3000 Euro wurden einem 86-jährigen Senior im AK-Land durch eine Kombination aus Telefon- und EC-Karten-Abzocke abgeluchst. Die Betrüger gaben sich als Sicherheitsmitarbeiter einer lokalen Bank aus, der Senior gab seine PIN am Telefon durch, später holte ein Mann die EC-Karte vor Ort ab – angeblich, um sie aus Sicherheitsgründen zu sperren.







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