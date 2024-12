Betzdorfer Kreuzkirche Weihnachtskonzert verzaubert mit festlichem Gesang Claudia Geimer 23.12.2024, 15:00 Uhr

i Das Konzert in der Betzdorfer Kreuzkirche war sehr gut besucht. Claudia Geimer

Besinnliche Klänge und Gänsehautmomente: Das Weihnachtskonzert in der Kreuzkirche Betzdorf begeisterte mit festlichem Gesang, musikalischer Vielfalt und einer Botschaft der Hoffnung.

Als Manuela Meyer die Passage „Ave Maria tönt es aus Engelsmund“ singt, in den höchsten Tönen, spätestens da sind Gänsehautmomente beim Weihnachtskonzert in der evangelischen Kreuzkirche in Betzdorf spürbar. Die Sopranistin aus Niederfischbach singt mit dem nicht minder gut aufgelegten Bass Hanno Kreft (Iserlohn) ein Duett des Weihnachtswiegenliedes von John Rutter.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen