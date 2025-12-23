Musik in Altenkirchen Weihnachtskonzert mit tiefer Botschaft Werner Klak 23.12.2025, 09:00 Uhr

i Strahlende Gesichter nach dem Galakonzert der Bläserphilharmonie des Kreises Altenkirchen am Sonntag in der Christuskirche. Von links Moderatorin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Dirigent Marco Lichtenthäler, Sopranistin Florentine Schumacher und Bischof Dr. Georg Bätzing. Werner Klak

Die Bläserphilharmonie des Kreises Altenkirchen lockt viele Zuhörer zum Galakonzert „Christmas Special“ in die Evangelische Christuskirche in Altenkirchen. Die Ansprache hat der Limburger Bischof Georg Bätzing gehalten.

Mit einem Galakonzert der Extraklasse „Christmas Special“ der Bläserphilharmonie des Kreises Altenkirchen wurden die Zuhörer in der Evangelischen Christuskirche am späten Sonntagnachmittag auf Weihnachten eingestimmt. Der Bischof von Limburg, Georg Bätzing, ging in seiner Ansprache auf die besondere Bedeutung der Menschlichkeit ein.







