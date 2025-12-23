Weihnachtskonzert mit tiefer Botschaft

Die Bläserphilharmonie des Kreises Altenkirchen lockt viele Zuhörer zum Galakonzert „Christmas Special“ in die Evangelische Christuskirche in Altenkirchen. Die Ansprache hat der Limburger Bischof Georg Bätzing gehalten.
Mit einem Galakonzert der Extraklasse „Christmas Special“ der Bläserphilharmonie des Kreises Altenkirchen wurden die Zuhörer in der Evangelischen Christuskirche am späten Sonntagnachmittag auf Weihnachten eingestimmt. Der Bischof von Limburg, Georg Bätzing, ging in seiner Ansprache auf die besondere Bedeutung der Menschlichkeit ein.