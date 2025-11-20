Auftritte in Altenkirchen Weihnachtskonzert der @coustics in der Christuskirche 20.11.2025, 10:00 Uhr

i Die @coustics sind immer für einen Spaß zu haben. Für ihr neues Programm "Traumtänzer" ließen sie sich entsprechend fotografieren. Markus Döring

Bereits zum dritten Mal werden die @coustics zur Weihnachtszeit in die Kreisstadt kommen, um ein besinnlich-fröhliches Konzert zu geben. Wie jedes Jahr haben die vier Musiker ein neues Programm im Gepäck: Traumtänzer heißt es dieses Mal.

Bereits zum dritten Mal werden die@coustics zur Weihnachtszeit in die Kreisstadt kommen, um ein besinnlich-fröhliches Konzert zu geben, und zwar am Freitag, 12., und Samstag, 13. Dezember, jeweils um 20 Uhr in der Christuskirche in Altenkirchen .







Artikel teilen

Artikel teilen