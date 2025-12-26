Konzert des Duos „Zweifach“ Weihnachtsklänge heben die Stimmung in Herdorf Gaby Wertebach 26.12.2025, 09:22 Uhr

i Das Kreuz auf der Ley in Herdorf ist am Dienstagabend beleuchtet und ein Teilstück des Waldes anlässlich der "Weihnachtsklänge über Herdorf" wunderschön iluminiert Gaby Wertebach

Ungemütlich ist das Wetter am Vorabend von Heiligabend an der Heller. Zum Konzert „Weihnachtsklänge über Herdorf“ haben sich dennoch viele Zuhörer eingefunden. Sie gehen beseelt in die anstehenden Feiertage.

Es herrscht ein eisig kalter Ostwind am Dienstagabend in Herdorf, statt Schneeflocken fällt leichter Nieselregen. Doch den mit Mütze, Handschuhen und Schal eingepackten Menschen an der neu gestalteten Treppenanlage an der Heller wird es am Vorabend von Heiligabend trotz des ungemütlichen Wetters warm ums Herz.







