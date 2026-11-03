Für Aufsehen gesorgt hat ein Unfall in der Nachbarschaft des AK-Landes, bei dem ein Rettungswagen mit einem plötzlich auf der Fahrbahn auftauchenden Pferd kollidierte. Wie sollten sich Autofahrer in solch einer Situation verhalten?
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Ein frei laufendes Pferd auf einer Landstraße kann für Autofahrer zur Gefahr werden. Ein Unfall in Windeck, bei dem ein Rettungswagen mit einer Stute kollidierte, zeigte kürzlich die möglichen Folgen auf. Doch wie verhält man sich richtig, wenn plötzlich ein großes Tier auf der Fahrbahn auftaucht?