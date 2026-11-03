ADAC gibt Ratschläge
Weidetier auf Straße: Was Autofahrer beachten sollten
Gerade im ländlichen Raum grenzen Pferdekoppeln oft an vielbefahrene Straßen.
Gerade im ländlichen Raum grenzen Pferdekoppeln oft an vielbefahrene Straßen.
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Für Aufsehen gesorgt hat ein Unfall in der Nachbarschaft des AK-Landes, bei dem ein Rettungswagen mit einem plötzlich auf der Fahrbahn auftauchenden Pferd kollidierte. Wie sollten sich Autofahrer in solch einer Situation verhalten? 

Lesezeit 2 Minuten
Ein frei laufendes Pferd auf einer Landstraße kann für Autofahrer zur Gefahr werden. Ein Unfall in Windeck, bei dem ein Rettungswagen mit einer Stute kollidierte, zeigte kürzlich die möglichen Folgen auf. Doch wie verhält man sich richtig, wenn plötzlich ein großes Tier auf der Fahrbahn auftaucht?
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