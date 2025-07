Geschah der Überfall im Kreis Altenkirchen, bei dem ein Mann in seiner Wohnung mit Hammerschlägen am Kopf verletzt wurde, infolge eines Drogenstreits? Aussagen von Polizisten vor dem Landgericht Koblenz nähren diesen Verdacht.

Welche Rolle spielen Betäubungsmittel rund um den Überfall im August 2023, bei dem der heute 39-jährige Torben S. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) in seiner Wohnung in der Verbandsgemeinde Kirchen mit Hammerschlägen am Kopf verletzt wurde? Die beiden Polizisten, die damals am Tatort waren beziehungsweise den Überfallenen im Nachgang vernommen haben, schildern am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht im Zeugenstand das Milieu, in dem sich die Beteiligten bewegt haben. Waren es letztlich Drogenschulden, wegen denen Torben S. so brutal attackiert wurde?

Blick zurück: In der Nacht zum 29. August 2023 sollen sich fünf Personen – drei Männer und zwei Frauen – gewaltsam Zugang zur Wohnung des Geschädigten verschafft und von diesem 300 Euro verlangt haben. Mit Hammerschlägen gegen den Kopf soll dieser Forderung Nachdruck verliehen, S. soll zudem beschimpft worden sein. Gegenstände sollen durch die Wohnung geflogen sein. Ohne Geld, aber mit einem Computer, einem Kaffeevollautomaten, einem Subwoofer und einer Werkzeugkiste soll die Gruppe die Wohnung wieder verlassen haben.

Die Angeklagten schweigen

Drei der fünf Beschuldigten sitzen aktuell auf der Anklagebank – und schweigen. Pascal W., dem die Schläge mit dem Hammer zur Last gelegt werden, Max R., der den Überfallenen mit einem Schraubenzieher bedroht haben soll und Melanie F., die sich laut Aussage des Geschädigten passiv verhalten haben soll. Der Prozess gegen den flüchtigen Julian T., der im Tathaus gewohnt hat, wurde inzwischen abgetrennt, eine zweite Frau, womöglich die damalige Freundin von T., soll sich laut dem Vorsitzenden Richter Thomas Metzger derzeit in einer Entziehungskur befinden.

Erster Zeuge an diesem Verhandlungstag ist der Betzdorfer Kriminalbeamte, der nach der Anzeige durch Torben S. die Wohnung des Beschuldigten T. durchsucht hat. Dort habe man einen Hammer gefunden, bei dem es sich aber, auch nach Aussage des Überfallenen, nicht um das Tatwerkzeug handeln dürfte. Den mitgenommenen Subwoofer entdeckte man unter einem Wäschestapel. „Wir hatten öfter in dem Haus zu tun“, so der Beamte.

„Kein Name ist mir unbekannt“

„Auch wenn der Schwerpunkt meiner Arbeit nicht Drogendelikte sind, gibt es unter den Beteiligten keinen Namen, der mir unbekannt ist“, führt er aus. Auch S. selbst habe sich wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln (BTM) schon vor Gericht verantworten müssen, ergänzt der Richter. Laut Aussage des Polizisten habe man sich in der Gruppe schon gekannt, auch schon mal untereinander Streit gehabt. Auf die Nachfrage von Maike Naumiuk, Verteidigerin von Pascal W., ob das nach dem Motto „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich“ abgelaufen sei, sagte der Beamte: „Hier geht es um Hammerschläge gegen den Kopf, das ist dann schon ein bisschen mehr.“

Sein inzwischen pensionierter Kollege, der ihm in den Zeugenstand folgt, berichtet von den Vernehmungen des Überfallenen. Dass dieser erst knapp 36 Stunden nach der Tat bei der Polizei Anzeige erstattet hat, habe er damals damit begründet, dass er immer noch auf eine Entschuldigung gehofft habe. Er habe auch versichert, dass er einer Frau 36 Euro geschuldet habe – und keine Summe von 300 Euro, wie sie in der Nacht gefordert worden sei. Der Beamte zeigte sich sicher, dass es sich hier, unabhängig von der Höhe des Betrags, um Drogenschulden gehandelt hat. Das hätten Handyauswertungen gezeigt, aus denen sich zudem noch einige BTM-Folgeverfahren ergeben hätten.

Unklar bleibt weiterhin ein Zusammentreffen in der Wohnung von S. offenbar zwei Tage vor dem Überfall, den der Geschädigte sowohl bei seiner Vernehmung als auch als Zeuge zunächst auf einen früheren Zeitpunkt terminiert hat, aber hier wie da so geschildert hat, dass ihm W. geholfen habe, die Wohnung aufzuräumen. Eine Zeugin, die damals ebenfalls in dem Haus wohnte, aber derzeit von der Polizei nicht aufgefunden werden kann, habe damals allerdings ausgesagt, W. habe die Wohnung durchwühlt, weil er etwas gesucht habe.