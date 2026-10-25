Gebrauchtwaren in Altenkirchen
Wasserschaden im Caritas-Laden: Das sagt der Verband 
Unser Archivbild zeigt das Lager im Caritas-Laden Altenkirchen, das zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt war.
Unser Archivbild zeigt das Lager im Caritas-Laden Altenkirchen, das zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt war.
Annika Stock

Bedürftige, Schnäppchenjäger und Interessierte müssen vorerst darauf verzichten, im Caritas-Laden in Altenkirchen nach Kleidung und Alltagsgegenständen zu stöbern. Das Ladenlokal ist von einem Wasserschaden betroffen und bleibt vorerst geschlossen.

Lesezeit 1 Minute
Ein Wasserschaden im Caritas-Laden in Altenkirchen sorgt derzeit dafür, dass die Einrichtung in der Wilhelmstraße 11-13 geschlossen ist und auch vorerst bleibt. „Wir bedauern sehr, dass der Laden vorübergehend geschlossen werden musste. Es ist ein Wasserschaden aufgetreten im Treppenabgang zum Keller.
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