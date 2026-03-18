Platzgestaltung besprochen Wasserfontänen vor dem künftigen Wissener Rathaus Elmar Hering 18.03.2026, 12:00 Uhr

i Der heutige Platz vor dem Rathaus wird nur ein Teil des späteren Rathausvorplatzes werden. Im Spätsommer soll der Abriss des bisherigen Verwaltungsgebäudes erfolgen, ein Teil der Fläche wird dann für den eingeschossigen Anbau an das neue Rathaus benötigt. Elmar Hering

Ganz gewiss dauert es noch ein wenig, bis der künftige Rathausvorplatz für mehr Aufenthaltsqualität in der Wissener Innenstadt sorgen wird. Doch die Basis ist sozusagen gelegt, und dabei spielt auch der Name der Stadt eine Rolle.

Analog zur Oberfläche in der Rathausstraße wollte die Stadt Wissen ihren künftigen Rathausplatz ursprünglich ebenfalls mit einer rötlichen Quarzit-Epoxidharz-Mischung einstreuen. Doch nach den wenig berauschenden Erfahrungen der vergangenen dreieinhalb Jahre ist diese Variante nun vom Tisch.







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