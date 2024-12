Beschlüsse im VG-Rat Wasser und Kitaessen werden teurer in Hamm 14.12.2024, 15:00 Uhr

Alles wird derzeit teurer – so werden auch die Gebühren für Wasser und Abwasser im kommenden Jahr in der VG Hamm steigen und ebenso die Pauschale für die Mittagsverpflegung in der kommunalen Kita.

{element}In Hamm werden die Gebühren für Wasser und Abwasser im kommenden Jahr steigen. Das hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Steigerungen seien allerdings „moderat“, wie VG-Bürgermeister Dietmar Henrich betont. „Für beide Jahre sind geringe Erhöhungen vorgesehen, die schlichtweg spiegeln, was wir an gestiegenen Kosten haben.

