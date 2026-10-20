Einzug in Niederfischbach Waschbärwelpen erobern neues Zuhause im Tierpark Gaby Wertebach 20.10.2026, 09:00 Uhr

i Dieser Waschbär gab Melly Oesterhoff ein Küsschen in Ehren. Gaby Wertebach

Drei neugierige Waschbärwelpen ziehen die Besucher im Tierpark Niederfischbach in ihren Bann. Ihre Geschichte erzählt von aufopfernder Pflege, überraschenden Herausforderungen und dem großen Aufwand hinter der Rettung kleiner Wildtiere.

Sie waren in einem Kaminrohr gefangen, aus dem sie nicht mehr herauskamen: die drei winzigen Waschbärwelpen Nala, Eli und Ray, gerade einmal zwei Wochen alt. Als die Mutter tagelang nicht auftauchte, wurde klar, dass die Kleinen Hilfe brauchten. Die Feuerwehr Kreuztal befreite die hilflosen Winzlinge, deren Augen noch geschlossen waren, aus ihrer misslichen Lage und brachte sie zu Melly Oesterhoffs Päppelstation in Bad Berleburg.







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