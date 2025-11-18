Wildtiere im Siedlungsgebiet Waschbären werden in Emmerzhausen zu einem Problem 18.11.2025, 14:00 Uhr

i Jagdpächter Matthias Grübl mit seinen beiden Hunden an einer der neun Lebendfallen, die um den Ort Emmerzhausen aufgestellt wurden. Thomas Leurs

Kürzlich hat der Ortsgemeinderat in Emmerzhausen beschlossen, zwei Lebendfallen für Waschbären anzuschaffen. Dass das Raubtier ein großes Problem für die Natur darstellt, beobachtet der Jagdpächter Matthias Grübl schon seit Längerem.

Einmal in der Woche ist Matthias Grübl im Gebiet von Emmerzhausen unterwegs, um nach den Lebendfallen zu schauen. Damit sollen Waschbären gefangen werden. Denn die sind in der Ortsgemeinde in den vergangenen Jahren zu einem ernsten Problem geworden. Der Ortsgemeinderat hat kürzlich sogar zwei solcher Fallen für das Wohngebiet genehmigt, da sich die Tiere immer weiter in den Ort vorwagen.







