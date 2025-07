Waschbären richten im AK-Land zunehmend Schäden an

Sie sind niedlich anzuschauen, richten aber teils große Schäden an: Die Rede ist von Waschbären. Die Untere Naturschutzbehörde gibt Auskunft darüber, wie es um die Population im Kreis Altenkirchen bestellt ist.

Waschbären gehören zu den Tierarten, denen die Herzen der Menschen nur allzu gerne zufliegen. Mit ihrer auffälligen schwarzen Gesichtsmaske, den Knopfaugen und dem dichten Fell lösen die geschickten Gesellen häufig einen Beschützerinstinkt aus – zu Unrecht, wie Jagd- und Naturschutzbehörden betonen. Denn der Waschbär richtet laut Aussage der Experten zunehmend mehr Schäden in der freien Natur und in bewohnten Gebieten an.

Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert Christian Heidtmann von der Unteren Naturschutzbehörde, wie sich die Situation angesichts ansteigender Tierzahlen im Kreis Altenkirchen darstellt. „Der Waschbär ist in Deutschland nicht heimisch. Die Population in Westdeutschland ist einst vom Edersee bei Kassel ausgegangen, wo in den 1930er-Jahren ein Pärchen ausgesetzt wurde. Es kamen auch Tiere aus Pelzfarmen im Osten, die aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben werden mussten. Die Waschbären wurden freigelassen oder von Tierschützern befreit.“

Tiere sind echte Plünderer

Es gebe auch Hinweise, dass amerikanische Soldaten Waschbären als Haustiere gehalten hätten, die dann „ausgebüxt“ seien. Dies alles habe zu einer Ausbreitung von Norden nach Süden geführt. Nicht nur im Freien seien die Tiere zu finden. „Wir erhalten seit etwa drei Jahren deutlich mehr Anrufe, dass sich Waschbären auf Dachböden oder in Garagen befinden, also im besiedelten Bereich.“

Über die vom Waschbären angerichteten Schäden weiß Heidtmann einiges zu berichten. „Er kann klettern, greifen, schwimmen, hat Kraft und kriegt meist, was er will“, erläutert er. Da die Tiere „Nahrungsgeneralisten“ seien, wären sie gefürchtete Plünderer. Vogeleier, Vogelküken, Obstbäume, Getreidefelder, Katzenfutter – nichts sei vor ihnen sicher. Dies sei auch ein großes Problem für den Artenschutz: Kröten würden beispielsweise brutal zerrissen und ausgeweidet. Auf diese Art von invasiven „Prädatoren“ (also Beutegreifern), die „alles und jeden fressen“, sei die heimische Tierwelt aber nicht angepasst.

i Für die Bejagung von Waschbären gibt es klare Regeln. Uwe Zucchi/dpa. picture alliance / dpa

Manchmal würden Anrufer jedoch nach Auffangstationen fragen, weil sie Waschbären für schützenswert hielten. Christian Heidtmann redet Klartext: „Um die Verbreitung einzudämmen, dürfen und müssen Waschbären geschossen werden.“ Die Untere Naturschutzbehörde sei allerdings nicht dafür zuständig, sondern die Untere Jagdbehörde des Kreises. Der Haus- oder Grundstückeigentümer müsse sich an einen Jagdpächter wenden. Es könne sein, dass er sich zum Abschuss der Tiere bereit erkläre. Verpflichtet sei er aber nicht. „Man muss sich also selbst jemanden suchen, der eine Jagdberechtigung hat. Wer Waschbären privat fängt und ohne Genehmigung erschießt, der begeht Wilderei“, erläutert Heidtmann.

In jedem Fall sei Tötungsstress für die Tiere zu unterbinden. In der Natur würden sie innerhalb der Jagdzeiten geschossen – freilaufend oder durch Fallenfänge. „Waschbären unterliegen dem Jagdrecht und haben – abgesehen von den Jungtieren – gerade Schonzeit. Die Jagdzeit erstreckt sich vom 1. August bis zum 28. Februar.“ Bezüglich der Regulierung der Bestände gebe es im Kreis inzwischen Erhebungen. „Bei Wildtieren wird meist die Abschussstatistik zugrunde gelegt, um eine Populationsentwicklung nachzuvollziehen“, erklärt Heidtmann.

In der vergangenen Saison wurden 784 erlegte Waschbären erfasst

Die Zahlen der Jagdbehörde des Kreises Altenkirchen würden für sich sprechen: „Im Jagdjahr 2015/16 sind im Kreis Altenkirchen 27 Waschbären geschossen worden. 2023/24 waren es 435 Tiere, und für das Jahr 2024/25 wurden 784 erlegte Tiere erfasst.“ Im Rahmen einer umfänglichen Artenschutz- und Biotop-Pflege-Maßnahme des Landes wären im Dezember 2024 über die Untere Naturschutzbehörde auch 20 spezielle Fallen mit Meldern in den Jagdrevieren des Kreises ausgegeben worden. Dadurch hätten immerhin 28 Waschbären gefangen und erlegt werden können. „Die Jägerschaft war überrascht und froh über unser Projekt“, sagt Heidtmann. Die Fallen würden übrigens auch künftig Aufschluss gewähren, da sich die Jagdreviere vertraglich verpflichtet hätten, fünf Jahre lang Rückmeldung zu geben.